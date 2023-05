Makoke se encuentra totalmente destrozada tras el último dardo envenenado de Kiko Matamoros. El colaborador de televisión confesó durante la tarde del pasado viernes en 'Sálvame' que le había sido infiel a Makoke el mismo día que se casaron. Además dio detalles de la mujer con la que había sido desleal a la madre de su hijo y explicó que fue "con una mujer con la que ya tenía una relación" y que tiene un tatuaje en su piel por ella.

Unas palabras que han caído como un jarrón de agua fría para Makoke. La colaboradora de 'Fiesta' ha reaccionado a las duras palabras del que fuera su marido totalmente destrozada y a lágrima viva.

AMC

Emma García ha querido saber si su colaboradora estaba al tanto de esta infidelidad y Makoke. "Mi familia no se merece esto. Es muy feo", explicaba Makoke, rota de dolor y entre lágrimas sin apenas poder pronunciar palabra.

"Mira, yo me separé hace cinco años, ya no tenía él el poder de hacerme daño que era lo que lleva intentando y haciendo mucho tiempo. Yo no sufro por mí y hay cosas que me duelen muchísimo, creo que mi familia no se merece esto", explicaba la colaboradora no ha podido evitar derrumbarse y ha roto a llorar al pronunciarse respecto al tema que tanto daño le hace y que sale a la luz a menos de un mes de la boda de Kiko Matamoros con Marta López Álamo.

"Yo creo que es la saturación, te aseguro que no lloro por mí, creo que sabes que la familia es a lo que más quieres en la vida", explicaba Makoke al respecto de sus lágrimas. Aunque ella ha reconocido que ambos se casaron enamorados, algo con lo que Kiko Matamoros no está de acuerdo.

"De repente yo no había visto nada, me lo he encontrado todo esta mañana y ves la imagen, madrina, padrino…Piensas en la boda, porque yo sí tenía mi verdad y mi verdad es que yo me casé por amor, mi vida la sé yo y nadie puede opinar por mi vida’", ha explicado dejando claro, una vez más, que ella se caso por amor y no por una exclusiva.

Makoke ha indicado que el motivo por el que se ha "roto" ha sido por acordarse de su familia: "Me parece tan cruel, lo que veo es una persona llena de odio, de rencor, alguien no puede hablar así. Lo que duele es la familia, me viene la imagen de mi familia y me he roto porque no se merece mi familia esto".

Telecinco