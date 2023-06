Alessandro Lequio ha sido fiel a su cita en 'El programa de Ana Rosa' tras conocerse que su nieta, Ana Sandra, ya está en España. Ana Obregón ya ha aterrizado en nuestro país y ha recibido en su domicilio las primeras visitas para concerla, y aunque Alessandro ha reconocido en el programa de Telecinco que no tenía ni idea, lo cierto es que se ha mostrado de buen humor al saber la noticia. Y lo ha demostrado con una pequeña risotada cuando sus compañeros de plató se han referido a él, en varias ocasiones, con un cariñoso mote que ya todo el mundo está empezando a utilizar a su alrededor y que parece que le despierta ternura: el de yayo.

Mediaset

Ha sido Ana Rosa Quintana la primera en referirse a él como 'yayo' nada más dar comienzo la tertulia de sociedad de su programa hacia media mañana, mientras que otros como Joaquín Prat le denominaban 'abuelo', y Alessandro, aunque sin mucho éxito, intentaba esconder su sonrisa. Durante la sección han hablado también de los primeros parecidos que le han sacado a Ana Sandra, y el propio Alessandro ha reconocido que no le ve mucho parecido a su fallecido hijo Aless porque la ve "más morenita", para después también comentar el futuro bautizo de la pequeña y si le pondrán el traje de cristianar que llevó en su día Aless: "Si quiere el traje de cristianar de Aless no tiene nada que hablar conmigo porque Aless no se cristianó con el traje de casa, sino con el traje de la familia Obregón", ha dejado claro.

Mediaset

Alessandro no ha querido hablar mucho más sobre el tema, o sobre cuándo irá a conocer a la pequeña, y es que siempre ha presumido de una gran discreción en cuanto a temas familiares. Además, Ana Rosa Quintana ha tenido más comentarios divertidos hacia él siempre referidos a su nueva 'condición' ya que, aunque no quiere hablar mucho sobre Ana Obregón y su nieta, hoy se lo ha tomado con humor. "Fíjate si le llevan viendo años que ya es abuelo", ha dicho con humor la presentadora. Aún así, es patente que su relación con Ana Obregón se ha tensado más desde que ésta decidiera tener a su nieta por medio de la gestación subrogada, y en más de una ocasión ha tenido pullas en directo refiriéndose a ella. Sea como sea, y ahora que Ana y está en España, seguro que pueden sentarse a hablar tranquilamente y dejar sus diferencias a un lado por la pequeña.