Tamara Falcó se muestra indignada por la pregunta que le hacen a ella y nadie le hace a su prometido, Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón acudió, como cada jueves, a su cita con 'El Hormiguero' y en la tertulia que comparte con Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo habló sobre las últimas polémicas que afectan a su boda. En los últimos días, el peso de la hija de Isabel Preysler, cuya vida repasamos en el vídeo superior, se ha convertido en motivo de debate y Pablo Motos le preguntó sobre el tema. "Me he enterado hoy aquí de que se han metido contigo, ¿por tu peso?" quería saber el presentador aunque la joven primero quiso explicarle otro tema que le preocupaba. "Sí, pero antes quería contar que, ¿sabes que hablamos el otro día de la mala suerte? Me mandaron dos santeros a casa para quitarme la mala suerte. Y echaron incienso, y yo echando agua bendita por todas partes, llamando a los sacerdotes preocupadísima… ¿Esto puede tener algún efecto?" decía, entre risas, antes de contestar a su compañero.

Tamara Falcó muestra su enfado en 'El Hormiguero' por las preguntas sobre su peso

Del peso de Tamara Falcó ha hablado hasta su chico, Íñigo Onieva, y ahora es ella la que aclara si es verdad que quiere perder 10 kilos antes de su enlace que será el 8 e julio. "Están todo el día diciéndome a ver si voy a perder diez kilos para la boda. Y lo les digo: ¡Piérdalos usted!... Puedo estar más delgada o menos pero ¿por qué, si el traje me lo están haciendo a medida, tengo que perder diez kilos? ¿Por qué a ti te apetece? Pues no" comentaba indignada revelando lo que más le duele de que estén todo el día preguntádole por su peso. "Y, además, nadie le ha preguntado a Íñigo a ver si él va a perder diez kilos", aseguró.

Carlos López Álvarez/ El Hormiguero

Juan del Val, que hace unos días reveló con qué tarea del hogar no puede negociar con su mujer, Nuria Roca, se mostró de acuerdo con su compañera Tamara Falcó y le dio la razón sobre que, habitualmente, ese tipo de preguntas solo se hacen a las mujeres. "Eso que acabas de decir me parece fenomenal. Es siempre a por vosotras, en general, porque de un hombre nunca se dice. La marquesa de Griñón le agradeció sus palabras pero dejó claro que no es algo que le quite el sueño y que continúa feliz con los preparativos de su enlace y su nuevo vestido de novia. "A mí, como estoy viviendo un momento pletórico, todo lo que dicen me resbala" y reafirmó sus palabras con una pedorreta. Su compañera Cristina Pardo también mostró su indignación por las preguntas constantes que la marquesa de Griñón por su peso. "Es que puede terminar provocando una anorexia porque, de pronto, todo el mundo te está diciendo que eres gordo. Con ese tipo de asuntos deberíamos ser más cuidadosos", afirmó.