Primeras imágenes de Ana Obregón tras su regreso a España con su nieta Ana Sandra. El pasado 31 de mayo, la actriz aterrizaba en Madrid con su pequeña y, este viernes 2 de junio, ha sido la primera vez que hemos podido ver a la presentadora. Acompañada por dos de sus hermanas, que no se separan de ella desde su regreso, Ana Obregón ha bajado la ventanilla del coche y ha atendido a los medios que la esperaban a las puertas de la urbanización de Madrid en la que reside. "Lo primero de todo: os he comprado unas pastas en nombre de Anita y como agradecimiento de todo vuestro cariño" decía mientras le entregaba una cajita con dulces a los reporteros que la estaba esperando para que desayunaran algo rico.

Ana Obregón feliz con su nieta: "Anita está para comérsela"

"He vuelto a vivir" han sido las primeras palabras de Ana Obregón, que triunfa en Antena 3 con 'Mask Singer', al preguntarle por su nieta y ha reconocido que tenía prisa por reunirse con su pequeña. "Haré pocas declaraciones, que he dejado a Anita porque me he ido a hacer el color del pelo" y decía que Anita estaba "para comértela".

Ana Obregón, que el 7 de junio presentará su libro 'El chico de las musarañas', no podía disimular su alegría con los reporteros y les explicaba por qué no se quitaba las gafas de sol que llevaba. "Las gafas no me las quito porque llevo 4 días o tres meses sin dormir" confesaba entre risas y aprovechaba para agradecer el cariño recibido desde la llegada al mundo de su nieta. "Agradeceros a todos el cariño, el amor por Anita. Ella es la razón de que haya vuelto a vivir", reconocía. La actriz todavía está aterrizando tras más de dos meses en Miami y ha reconocido que "todavía tengo las maletas hechas y estoy esterilizando biberones".

Gtres

Ana Obregón hace una invitación a Alessandro Lequio: "Es bienvenido, aquí tiene la puerta abierta"

Los reporteros quisieron conocer la opinión de Ana Obregón sobre las últimas declaraciones de Alessandro Lequio, el abuelo de Anita, que ayer mismo hablaba del parecido de la pequeña con su hijo Aless y aclaraba qué pasaba con su traje de cristianar aunque, de momento, no parece muy por la labor de ir a conocer a la niña. "No es el momento", reconoció. La actriz ha dejado claro que el italiano puede ir a conocer a su nieta cuando quiera. "Alessandro es bienvenido, aquí tiene la puerta abierta" aseguró. Antes de marcharse para ir a atender a su niña, los reporteros le preguntaron si Anita ya tenía el DNI español y ella solo dijo "Anita es española de corazón".