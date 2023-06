La boda de Kiko Matamoros con Marta López Álamo ha sido un momento de felicidad para la pareja, pero a pesar de que todo salió a pedir de boca, los recién casados no pudieron prever que también eso haría saltar polémicas y resquemores. Tras conocer el incidente que casi pudo arruinarles el enlace, ahora una nueva controversia ha salido a la luz, y todo de la mano de la colaboradora de 'Sálvame' Laura Fa, que mientras comentaban el bonito día de su compañero, dejó caer que hubo ausencias porque hubo quien prefirió hacer otros planes: "Belén prefirió a Manuel Carrasco antes que a Kiko, no pasa nada", señalaba.



Después de que Belén Esteban explicara que a ella la habían invitado pero tenía otros compromisos, la de Paracuellos no se anduvo con chiquitas: "Escucha, a mí no me vengas con tus gilip*lleces", empezó diciendo. "A mí no me vengas con tonterías", añadía ofuscada. Laura intentaba explicarse para no quedar mal, pero Belén sabía por qué lo decía: el pasado sábado 2 de junio había acudido al concierto de Manuel Carrasco en Sevilla. Un evento que coincidía con la boda, pero para el que quiso tener un detalle con varias de sus amigas llevándoselas hasta allí para disfrutar del directo, algo que, según ella, ya comentó a Kiko y no le puso ningún problema.

Laura seguía diciendo que le parecía totalmente lógico: "Me parece normal que Belén prefiera a Manuel Carrasco y solidarizarse con sus amigas que la boda de Kiko Matamoros, que tampoco tiene tanto trato con él". Sin embargo, sólo conseguía liarla más, porque Belén volvía a llevarle la contraria: "Eso no lo sabes tú si yo tengo trato con él, pero a mí Kiko me entendió. Yo he dicho mil veces que me he llevado mal con Kiko, pero ahora tengo una relación muy bonita con él, y el día que se casaron Kiko y Marta, el primer whatsapp que recibieron fue el de Belén Esteban, cosa que tú no has hecho", le recriminaba Belén a su compañera.

Sin duda, una polémica más de 'Sálvame' para añadir a la lista, que no rebaja tensiones ni siquiera sabiendo que el programa llegará a su final definitivo el próximo 23 de junio.