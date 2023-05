Gema López está tranquila y, de momento, no tiene plan B para su futuro profesional tras el fin de 'Sálvame', que según ha anunciado Mediaset será el próximo 23 de junio. "He estado reflexionando mucho, y yo no soy de las que cuando cumple años reflexiona, de verdad, pero he pensado, a ver, he llegado a los 52 y la verdad que yo estoy contenta y he dicho: la segunda parte del partido, ¿cómo la quiero vivir? Pues la quiero vivir con todo lo que aprendí en la primera, con la gente con la que realmente me apetece estar, con la gente que me quiere y con los compañeros con los que me río", se sinceraba sobre su futuro y sobre la posibilidad de que reciba una oferta profesional de Antena 3.



La periodista se incorporó a Telecinco en 2012 y desde entonces se ha convertido en uno de los rostros más queridos del programa de Jorge Javier Vázquez, pero no se ha limitado a este trabajo. A la vez que colabora en la pequeña pantalla, también ha hecho sus pinitos como influencer. Y, a través de esta 'profesión', con sus posados como una verdadera modelo, hemos 'entrad0' en la preciosa casa de Gema. Un espectacular ático de 112 metros cuadrados, situado en el barrio madrileño de Legazpi, en el que reside junto a su hija, Nadia.

Entre los espacios que ha mostrado se encuentra su espectacular terraza, en la que le gusta pasar su tiempo libre, ya sea trabajando o leyendo y que ella define como su "lugar favorito". También ha mostrado una de las habitaciones con grande ventanales que dan luminosidad a la casa y desde la que se pueden observar impresionantes vistas de Madrid. Gema incluso ha mostrado una de las estancias más íntimas: su dormitorio, decorado con tonos rosas y grises. En el salón de la periodista destaca una decoración tipo industrial con un enorme sofá en L y un reloj XXL con número romanos.