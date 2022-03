Carla Goyanes View this post on Instagram A post shared by Carla Goyanes Lapique (@carlugoyanes) La empresaria, madre de tres hijos -Carlos, Santi y Beltrán- sabe de lo que habla cuando comparte esta frase: "Pretendemos que las madres trabajen como si no tuvieran críos y que críen a sus hijos como si no trabajasen". "Feliz día a todas las mujeres y en especail a las madres que queremos llegar a todo", escribe junto a la imagen que también ha compartido la actriz Paula Echevarría.

Miguel Ángel Muñoz View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor y director ha recuperado una preciosa imagen del rodaje de su película documental para felicitar a su 'Tata' y a todas las mujeres del mundo en un día tan especial.

Nuria Roca View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) La presentadora sabe que una imagen dice más que mil palabras y que está aceptado repetir un post cuando tiene sentido. "IGUALDAD YA, ahora y para siempre! 💜[Rescato el post que subí el año pasado porque realmente tampoco creo que hayamos avanzado demasiado… ojalá no necesitemos un día para reivindicarnos… ojalá]", comenta junto a la imagen.

Claudia Osborne View this post on Instagram A post shared by CLAUDIA OSBORNE | Life Coach (@clo_osborne) La hija de Bertín Osborne celebra el Día de la Mujer celebrando todo lo conseguido y "lo que nos queda por conseguir juntas".

Manu Tenorio View this post on Instagram A post shared by Manu Tenorio (@manu_tenorio1) El cantante no olvida nunca este día tan importate para toda las mujeres y este año lo hace con un significativo mensaje: "Cuando penséis, porque algunos lo pensáis, que este día no va con vosotros, pensad en vuestras madres, en vuestras abuelas, en vuestras hermanas e hijas.No podemos mirar para otro lado! Felicidades a todas!".

Bibiana Fernández View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La actriz y colaboradora televiva se acuerda de las mujeres ucranianas este 8 de Marzo. "Con motivo del día de la mujer, este rostro, esta exposición, una cara que ejemplifica la lucha. Hoy podrían ser las mujeres ucranianas que luchan, que huyen con sus familias pero esa lucha va mucho más allá, la igualdad salarial por el mismo trabajo, estamos más cerca este mundo será morado 💜por todas", escribe junto a la imagen.

Toni Acosta View this post on Instagram A post shared by Toni Acosta (@acostatoni) "Tirar palante. Bailar un poco. Acompañarse bien. Pensar en todas", es el mensaje que lanza la actriz Toni Acosta.

Sergio Dalma View this post on Instagram A post shared by Sergio Dalma (@sergiodalmaoficial) El cantante se 'viste' de morado para felicitar a todas las mujeres. "Mi aplauso hoy y siempre, para todas y cada una de las mujeres que luchan cada día para que todxs tengamos un mundo mejor", escribe el cantante.

Sara Sálamo View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz afirma que el 8M más que un día para celebrar es un día para quejarse, para recordar los logros en igualdad que se van consiguiendo pasito a pasito. "Toca luchar por una igualdad y por un mundo mejor para todas", declara Sara.

Tania Llasera View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) La presentadora ha conectado sus seguidores para mandarle mucho amor en el Día de la Mujer, nacida o no.

Alba Carrillo View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) "Libertad". Con una simple palabra, acompañada por uno de los cuadros más emblemáticos del Louvre, la modelo y colaboradora televisiva felicita el Día de la Mujer.

Helen Lindes View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) Todo al morado. "Día de la mujer!! 💜💜💜 Mucha fuerza a todas esas luchadoras que poco a poco haremos que el mundo sea más amable con nosotras. ¡Igualdad de género ya! 💪🏻💪🏻 ¡Por todas nosotras!", escribe la modelo.

Thaïs Blume View this post on Instagram A post shared by Thais Blume (@thaisblume) "Somos las hijas, primas, hermanas, nietas y bisnietas de todas aquellas brujas que no pudisteis quemar", escribe la actriz.

Maribel Verdú View this post on Instagram A post shared by bel verdu (@maribelverdu) En el Día de la mujer, la actriz presume de la mujer que la trajo al mundo. "En 1975, el #8demarzo fue declarado por las Naciones Unidas el #diainternacionaldelamujer Así que aquí estoy celebrándolo con la mujer que me trajo al mundo,la que luchó porque yo consiguiera mis sueños. Por ella y por todas nosotras. Por nuestros derechos hoy y siempre", comenta junto a la preciosa foto.

Nieves Álvarez View this post on Instagram A post shared by Nieves Álvarez (@officialnievesa) Para la modelo y presentadora está claro: "Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera".

Carla Pereyra View this post on Instagram A post shared by CARLA PEREYRA (@carla.pereyra15) La modelo y coleccionista de arte escribe un precioso post en el que se describe cómo es, pero sobre todo de lo que más afortunada se siente es de ser y sentirse mujer y "eso me define".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io