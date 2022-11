Kiko Rivera ha retomado su vida con normalidad. El hijo de Isabel Pantoja volvió a la vida pública a través de la plataforma Twitch en el "directo más importante de mi vida" después de haber sufrido un ictus, lo que ha calificado del "mayor susto de mi vida, realmente pensé que de esta no salía". Un toque de atención que no le ha dejado secuelas importantes y que ha hecho que "naciera un nuevo Kiko" y que le ha hecho ver el apoyo que suponen su mujer y sus seguidores. Tal ha sido el susto, que el DJ ha cambiado sus hábitos diarios dando un giro rotundo a su rutina, tal y como ha detallado en un comunicado. Ahora, el DJ ha retomado su calendario de directos en la plataforma donde ha sido muy explícito sobre cómo vivió él su ictus, sorprendiendo a todos.

Twitch

A través de una conversación con sus seguidores, el DJ ha relatado cómo fue el episodio más impactante de su vida: el ictus. Lejos de como se había contado, Kiko ha narrado cómo llevaba notando los síntomas desde la noche anterior: "me desperté a las 5 de la mañana con el lado izquierdo paralizado, me levanté a por agua como pude porque también había perdido el equilibrio y me daba con todo, y al coger el vaso de agua, se me cayó porque no sentía la mano". Sin embargo no le dio importancia y volvió a dormir.

A la mañana siguiente los síntomas persistían a pesar de tomar ibuprofeno -"pensé que era por el resfriado porque estaba muy resfriado"- por lo que fueron al médico que en un primer momento le diagnosticó faringitis y le mandó a casa. "Hicimos una videollamada con mi cuñada, que trabaja en el hospital, porque cada vez iba a peor y nos dijo que fuéramos rápidamente".

Una vez en el hospital le hicieron las primeras pruebas llevándose el primer susto: "vi a todo el mundo con la cara blanca, y mi cuñada, que cogió la silla de ruedas para llevarme a otro sitio, dijo 'no te asustes cuñado pero hemos detectado una mancha en el cerebro'. A mi ahí se me paró el mundo", confiesa el DJ. A partir de ahí, le hicieron las pruebas que finalmente detectaron lo que le ocurría: un ictus.

Aunque ha anunciado que se centrará en su trabajo, por recomendación médica, el DJ se retirará de los escenarios por un tiempo prudencial explicando que volverá con un concierto especial: "no voy a cerrar ningún concierto porque el primero que haga, lo voy a hacer yo en Madrid". Así, ha destacado que la música será a partir de ahora lo primordial para él, dejando a un lado las polémicas personales: "yo mismo he provocado que sea de más interés mi vida personal. Siento que deben interesar otros aspectos de mi vida".