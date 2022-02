María Castro, amor en familia View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha celebrado el día de San Valentín compartiendo un bonito vídeo en el que se puede ver tanto sus hijas como su pareja se cogen de la mano.

Juan José Ballesta dedica una canción a la madre de su hijo View this post on Instagram A post shared by Juan Jose Ballesta Muñoz (@juanjoballestaactor) El actor ha querido dejar claro que aunque su relación no acabase como se esperaban, sigue sintiendo un gran cariño hacia la madre de su hijo y por eso no ha dudado en felicitarle en este día tan especial.

Ana Fernández y Adrián Marlon, amor en el dentista View this post on Instagram A post shared by Ana Fernandez 🧚🏼‍♀️ (@anafdz1989) La intérprete ha confesado que ellos han decidido celebrarlo en el dentista. Un plan un tanto peculiar y con el que han demostrado que están siempre cogidos de la mano, tanto para lo bueno como para lo malo.

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, amor en París View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) La pareja ha realizado un viaje a París para celebrar el día del amor y han optado por poner un candado con el que hacen la promesa de regresar juntos.

Adrián Lastra, amor de dibujitos View this post on Instagram A post shared by Adrian Lastra (@adrian_lastra) El actor ha compartido un divertido vídeo en el que aparecen él y su chica con un filtro donde parecen personajes de dibujitos animados.

Lorena Gómez celebra el amor propio View this post on Instagram A post shared by Lorena Gómez (@lorenagomez_) La cantante ha aprovechado este día para recordar que lo más importante es aprender a quererse uno mismo para poder dar amor a los demás.

Juan Betancourtt, amor para siempre View this post on Instagram A post shared by Juan Betancourt (@juanbetancourtt) "Esto es lo que siempre pensé que era el amor", ha confesado el joven junto a unas bonitas instantáneas junto a su pareja donde muestra lo bien que se lo pasan juntos.

Alba Carrillo, amor perruno View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) La colaboradora, que hace unos meses anunció su ruptura con Santi Burgoa, ha decidido pasar el amor con sus mascotas, a las que está muy unida.

Enrique del Pozo y Rubén Sánchez View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista) Enrique del Pozo mostrado lo feliz que se siente de poder compartir este día tan especial junto a su chico "mano a mano", y es que tiene que el mejor regalo es él.

Pablo Puyol y sus románticas fotografías con Beatriz View this post on Instagram A post shared by Beatriz Mur (@beatriz.mur) El actor y su chico han celebrado el amor compartiendo unas bonitas fotografías en las que aparecen compartiendo diferentes momentos juntos.

Marisa Jara y Miguel Almansa View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) Marisa Jara ha mostrado lo feliz que se siente al tener a su lado a Miguel Almansa, una alegría que se une ala feliz noticia de que este año se convertirá en madre.

Chenoa grita su amor por su chico View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante cuenta ya los días para poder celebrar la ansiada boda que tantas veces ha tenido que posponer, mientras, disfruta de tiempo junto a su chico celebrando el día del amor.

Helen Lindes y su romántica felicitación a Rudy View this post on Instagram A post shared by Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif) "No te puedo querer más", ha escrito junto a una instantánea en la que se le puede ver de lo más feliz abrazada a su chico.

David Beckham y Victoria View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) El futbolista ha recuperado varias instantáneas que tiene junto a su mujer ara mostrar lo feliz que se siente de estar junto a ella tantos años.

Beatriz Trapote y Victor Janeiro View this post on Instagram A post shared by Beatriz Trapote (@beatrapote) Beatriz Trapote ha recordado que ya hace 15 años que está con su pareja para mandarle un mensaje cargado de amor a su chico por San Valentín.

Alaska y Mario Vaquerizo View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La cantante ha compartido un original dibujo con el que ha querido felicitar a su chico por el día de los Enamorados. Alaska se ha sorprendido al comprobar que tras 22 años de relación siguen con las mismas ganas de estar juntos.

María Lapiedra y Gustavo González View this post on Instagram A post shared by 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐩𝐢𝐞𝐝𝐫𝐚 (@marialapiedra1) María Lapiedra ha confesado que no puede estar más feliz de haber encontrado el amor junto a Gustavo González.

El Maestro Joao celebra el amor como Cupido View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) El colaborador se ha vestido de Cupido en 'Secret Story' para celebrar el amor. Un día especial donde ha querido acordarse de "su rubio".

Hugh Jackman, amor entre perros View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) El actor ha compartido una divertida imagen en la que se ve a sus perros entre un corazón hecho con nieve.

Miguel Frigenti celebra el amor sin miedo View this post on Instagram A post shared by Miguel Frigenti (@miguelfrigenti) El colaborador ha compartido varias instantáneas junto a su chico para demostrarle lo mucho que le quiere en este día tan especial.

Catherine Zeta Jones y Michael Douglas View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) La actriz ha compartido una bonita instantánea junto a su pareja para celebrar el Día de los Enamorados. Un momento que ha aprovechado para decirle cuánto le quiere.

Paula Gonu y su relación de nueve años View this post on Instagram A post shared by 🐭PAULA GONU (@paulagonu) La 'influencer' ha querido celebrar el día del amor con quien le ha estado acompañando durante nueve años: su perro, dejando claro que este es el amor más incondicional que se puede tener.

