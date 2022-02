Bibiana Fernández, Boris Izaguirre y Pedro Almodóvar Samsung Bibiana Fernández y Boris Izaguirre han sido los encargados de ir dando la bienvenida a cada uno de los protagonistas delos Goya 2022 realizándoles pequeñas entrevistas para saber cómo se encontraban.

Álvaro y Ángela Cervantes Samsung Los hermanos Cervantes han posado muy felices y emocionados por poder disfrutar de este gran día juntos.

Ana Milán Samsung La actriz ha posado de lo más feliz antes de que comenzase la gala de los Goya.

Belén Cuesta Samsung La actriz decidió lucir para este día tan especial un vestido de tul en blanco y negro.

Belén Rueda Samsung La intérprete ha conquistado a todos con su 'look' muy elegante compuesto por vestido-pantalón negro.

Carmen Machi Samsung Para este día tan especial, la actriz decidió lucir un vestido negro al que le dio un toque de color con un abrigo rosa.

Bibiana Fernández, Jau y Elia Samsung Antes de la alfombra roja, también han disfrutado de un tiempo de desconexión realizando diferentes actividades.

Nathalie Poza Samsung La actriz ha posado de lo más feliz luciendo un traje compuesto por pantalón y chaqueta y un moño alto.

Silma Samsung Silma ha presumido de espalda haciendo un posado a lo 'Elsa Pataky'.

Aitana Sánchez Gijón Samsung La actriz ha conseguido deslumbrar con su vestido negro de tul con palabra de honor.

