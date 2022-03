Celebrando la libertad condicional Gtres El ex duque de Palma ha celebrado su libertad condicional comenzando una nueva andadura profesional en Barcelona. Iñaki Urdangarin ha comenzado sus prácticas como entrenador de balonmano y ha aprovechado para ver a su hijo Pablo en el campo.

Muy emocionado Gtres El todavía marido de la infanta Cristina se ha mostrado muy emocionado viendo a su hijo jugar al balonmano.

Rumores de una nueva vida con Ainhoa Gtres El ex duque de Palma podría estar pensando en iniciar una nueva vida en Vitoria junto a Armentia en un chalet a las afueras de la capital alavesa.

Su orgullo y felicidad Gtres Iñaki se mostró muy emocionado al ver a su hijo en un momento tan importante para el club blaugrana donde está realizando ahora las prácticas y donde se ha formado como entrenador.

Consejos de padre a hijo Gtres Iñaki se mostró muy atento en el palco a todas las jugadas de su hijo Pablo y en el intermedio se vio como intercambiaban algunas palabras.

Se fundieron en un emotivo abrazo Gtres Al finalizar el partido, padre e hijo se fundieron en un emotivo abrazo que deja en evidencia la gran relación que mantienen y el gran apoyo que se ha convertido su hijo para él en estos momentos.

