El hermano de Cristina Castaño la hace llorar View this post on Instagram A post shared by Cristina Castaño (@cristinacastano.3) "Cuando éramos pequeños, mi hermano Nacho Castaño siempre me hacia reír, pero anoche, con su interpretación del Doctor Rieux como protagonista de 'La peste', de Albert Camus, consiguió hacerme llorar. Moito orgullo, irmán 💝Ojalá compartir escenario contigo. O planos. Y más pronto que tarde. Queridos amigos… La SAGA CASTAÑO GÓMEZ no ha hecho más que empezar", comenta la actriz.

Ana Boyer presume de espalda y de marido View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) La hija de Isabel Preysler ha subido dos imágenes en las que aparece de espaldas con un precioso vestido negro con un original escote trasero. En una foto aparece ella sola y en la otra aparece en escena... su marido, el tenista Fernando Verdasco.

Justin Bieber y su foto remember View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) El cantante ha compartido esta instantánea junto a su padre, al que "ama". Quién le iba a decir a Justin en esa imagen que años después sería unos de los cantantes más famosos del mundo y con más seguidores en redes sociales: 223 millones nada más y nada menos.

Makoke ya ha sacado el traje de baño View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) La colaboradora televisiva cita a José Saramago junto a estas fotos en las que presume de cuerpazo con un bañador amarillo: "La alegría y el dolor, no son como el aceite y el agua, sino que coexisten.

Marina García derrocha amor y estilo en la nieve View this post on Instagram A post shared by 𝑴𝑨𝑹𝑰𝑵𝑨 𝑮𝑨𝑹𝑪𝑰𝑨 (@mgarciarod) Marina García y Jesús Sánchez han disfrutado de una romántica escapada a Sierra Nevada, donde no han perdido el tiempo: que si poses para crear contenido para Instagra, que si un poco de esquí -no se les da nada mal- y cómo no: ¡hacer el mítico angelito en la nieve!

Paz Vega y su rincón favorito View this post on Instagram A post shared by Paz Vega (@pazvegaofficial) La actriz ha compartido cuál es el lugar en el que desconecta de todo y no... no está en España sino en Nueva York, concretamente en Central Park. "Aquí suelo venir… Aquí respiro y ordeno mis pensamientos. Me abrazo a mi soledad. Y la vida me parece más amable. Sin niebla ni ruido, aquí encuentro lo que busco. Aquí el tiempo se detiene. Y me siento ligera. Aquí…", escribe junto a la preciosa imagen.

Cecilia Gessa felicita a Carlos Bardem View this post on Instagram A post shared by Cecilia Gessa (@ceciliagessa) El actor cumplió 59 años el 7 de marzo y su pareja, la actriz Cecilia Gessa, subió una preciosa dedicatoria en sus redes para felicitarle. "Solo sé que no puedo dejar de besarte", escribió junto a varias imágenes en las que la pareja aparece derrochando amor.

