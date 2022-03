1 Javier Bardem Gtres El actor elegía un look básico que suele utilizar en los eventos. Asistía sin compañía, ya que su mujer Penélope Cruz se quedaba en casa por un problema de muelas.

2 Ana Belén Gtres Ana Belén ha escogido para esta ocasión un traje compuesto por pantalones palazzo y chaqueta crop con laterales XL y solapa blanca a contraste.

3 Alba Flores Gtres La nieta de Lola Flores se ha decantado por la sensualidad elegante del 'boob suit'. La actriz aporta su sello 'tomboy' al look con loafers de plataforma.

4 Almudena Amor Gtres Raso combinado con un polar. Ese es el look que presumía Almudena Amor. Exactamente se trata de un vestido de seda blanco con una chaqueta de punto.

5 Álvaro Morte Gtres

6 Andrea Levy Gtres La Concejala de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha escogido un dos piezas de estampado de gallo con ribeteado negro, que ha combinado con zapatos de tacón con motivos perlados.

7 Ángela Molina Gtres Ángela Molina también ha apostado por el total black al elegir unos pantalones palazzo y una chaqueta de cremallera ceñida que marca la silueta evasé.

8 Candela Peña Gtres La actriz, que también ha apostado por un total black, elegía una marca muy reconocida: Redondo Brand.

9 Javier Cámara Gtres

10 Karra Elejalde Gtres

11 Michelle Jenner Gtres Acostumbrados a verla rubia, la actric nos ha dejado boquiabiertos con su nuevo look. Michelle Jenner ha lucido un dos piezas compuesto por chaqueta crop combinada con pantalones de largo capri y de talle alto.

12 Natalia Verbeke Gtres Natalia Verbeke ha apostado para los Premios un vestido de escote halter con flores 3D en el cuello y transparencias laterales de efecto 'slim'.

13 Silvia Marsó Gtres Alejándose del color de la noche, Silvia Marsó apostaba por un rosa palo.

