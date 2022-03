Carla Barber presume de tripa de embarazada @dr.carlabarber La doctora especializada en medicina estética, que hace unos días comentaba cuál es su máximo temor en el embarazo, ha disfrutado de un fin de semana gastronómico en Marbella. Allí, ha compartido con sus más de 978.000 seguidores cómo crece su tripita a medida que avanza su gestación. Carla será mamá de un niño, Little B, a principios de mayo. Descubre todas las curiosidades sobre la tripa de embarazo.

Así se mantiene en forma Mariló Montero View this post on Instagram A post shared by Mariló Montero (@marilo_montero) La presentadora, que hace unos días visitó a Concha Velasco en su residencia, tiene claro que la edad no perdona y, aunque a sus 56 años está estupenda, sigue con sus rutinas de ejercicio en el gimnasio. "A más ejercicio, más salud, más vida, más independencia!", escribe en un descanso frente al espejo.

Alexia Rivas, vacaciones en Dubai View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora de 'Ya son las ocho' disfruta de unos días en este Emirato Árabe y ha recorrido los lugares más emblemáticos del país como el Burj Khalifa tanto de noche como de día.

Sara Carbonero, amante de la lluvia View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La periodista ha compartido planes y fin de semana con sus hijos y su 'comadre', Isabel Jiménez. La ex de Iker Casillas ha celebrado, con esta bonita imagen, que va a llover toda la semana porque "quizá así se rieguen algunos corazones" ¿El suyo incluido?

Así celebra Maxi Iglesias su último éxito View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) 'Hasta que nos volvamos a encontrar' es la película que el actor acaba de estrenar en Netflix junto a su novia, Stephanie Cayo. El joven ha celebrado el éxito del filme, que es la segunda película más vista de la plataforma en España, 'subiéndose por las ramas'. ¡Enhorabuena!

Mónica Naranjo comparte proyecto con Asier Etxeandia View this post on Instagram A post shared by Mónica Naranjo (@monicanaranjo) El 30 de marzo, la cantante estrena canción 'Ey', un tema en el que comparte protagonismo con Enrique Bunbury. En el videoclip, Mónica comparte protagonismo con Asier Etxeandia. ¡Queremos ver el vídeo ya!

