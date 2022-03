Mariló Montero desvela su desconocida amistad con Concha Velasco. La actriz vive en una residencia desde hace un mes. La actriz y sus hijos, Manuel y Paco, decidieron que era lo mejor para ella debido a sus problemas de movilidad. La eterna 'Chica Ye Ye' recibe cada día la visita de sus hijos y también de amigos, como Mariló Montero a la que hemos visto en la puerta de la residencia en la que vive la actriz. "Vengo a ver a Concha, mantenermos contacto constante por teléfono y voy a darle un beso personalmente", afirmaba la periodista a su llegada, como puedes ver en el vídeo.

Su hijo, Manuel M. Velasco, ya contó que con ayuda del fisioterapeuta la actriz ha conseguido andar con un andador y que está muy contenta en la residencia . Algo que también destacó la presentadora: "Cuando hablo con ella por teléfono muestra la personalidad de siempre, es la Concha de siempre y la veo feliz, contenta, con ganas. Tiene muchas ilusiones y con ganas de compartir con los amigos y con la familia muchos ratos. Está muy bien".

Mariló Montero no oculta que "sería buena idea" hacer una miniserie sobre Concha Velasco porque ella tiene "una vasta historia profesional y la quiere toda España". La periodista y la actriz se conocen desde hace más de treinta años. "Hicimos un programa de televisión juntas y ahí empezó nuestra relación"', desveló la periodista.



Y ¿Cómo es Concha como amiga? Mariló Montero lo tiene claro: "Una gran amiga y para mí es un lujo tenerla entre mis amigas".



