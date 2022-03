¡Feliz cumpleaños Bruce! View this post on Instagram A post shared by Demi Moore (@demimoore) Bruce Willis ha celebrado este sábado su 67 cumpleaños, y su ex mujer, Demi Moore, no ha dudado en felicitarle. La ex pareja ha demostrado lo bien que se lleva con este selfie que ha compartido en sus redes sociales.

20 años de 'Ana y los 7' View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Se han cumplido dos décadas de la serie que protagonizó Ana Obregón, y la bióloga ha querido recordarlo en sus redes. "Durante 5 años fuimos líderes de audiencia todas las semanas convirtiéndonos en una de las series más vistas de la historia de la televisión en España", destacaba.

Omar Montes posa en Formigal View this post on Instagram A post shared by OMAR MONTES (@omarmontesofficial) El cantante ha acudido a la estación de esquí vestido de blanco y no ha dudado en hacerse unas fotografías con la montaña de fondo.

Hugo Pérez, ¿será papá? View this post on Instagram A post shared by HUGO PEREZ (@hugoperezcabaleiro) Hugo Pérez ha viajado a Tarifa acompañado de su novia y ha publicado una imagen en la que el vestido de Lara se ve abultado en la zona de la tripa, ¿está embarazada? "¿Nico o Carlota?", preguntaba él antes de aclarar que se trataba simplemente del viento.

Paula Echevarría se va de cumpleaños View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz ha acudido con su novio, Miguel Torres, a la celebración del 36 cumpleaños de Marta Carriedo. Una fiesta por todo lo alto que unión a decenas de influencers.

