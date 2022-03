Carla Barber se encuentra en la recta final de su embarazo. Anunció la feliz noticia cuando ya estaba de casi cinco meses, por precaución, no por falta de ganas y es que desde entonces, la doctora especializada en medicina estética ha compartido cómo ha cambiado sus rutinas de belleza -esta es la crema antiestrías que utiliza-, el sexo de su bebé y la inical de su nombre, y cómo va creciendo su barriguita. Por no hablar de la carísima lista de regalos para su baby shower.

La ex de Diego Matamoros fue una de las invitadas al desfile de Tete by Odette en Madrid y allí nos contó más novedades sobre su embarazo. "Es la primera vez que estoy embarazada, yo quería varón y estoy súper feliz. Está siendo un embarazo muy bueno. Sin síntomas, ni sueño ni cansada". Lo que sí ha comenzado a tener son antojos: "Me está dando por el dulce. Necesito guardar sitio para el postre: un brownie o nutella. Y a mí no me gustaba el chocolate".

Carla ya ha desvelado que el nombre de su bebé empieza por 'B' pero hasta que no nazca no va a dar más detalles, aunque avisa que "es un nombre diferente, poco común". La doctora sale de cuentas el 3 de mayo y para esa fecha espera ya estar instalada en su nueva casa junto a su pareja y padre del bebé del que no quiere desvelar su identidad. "Es una persona increíble y no puedo estar mejor cuidadada y feliz, pero él ha decidido que no quiere aparecer en redes y yo la respeto". Feliz, enamorada pero... ¿casada? Sobre los rumores de su posible boda fue tajante: "No respondo". Sin confirmar ni desmentir la noticia. Como tampoco desveló si su ex, Diego Matamoros, le había felictiado por su embarazado. "No voy a hablar de un ex. Tengo un buen recuerdo y siempre le desearé lo mejor, que sea muy feliz", afirmó, una actitud muy parecida a la del hijo de Kiko Matamoros.

Sobre lo que sí ha hablado es sobre su temor a que su hijo herede el problema de corazón que padece ella. "Mi problema de corazón no tiene nada que ver con el embarazo ni con el parto por lo que no influye ni para bien ni para mal. Lo único es que una vez que nazca el bebé hacerle las pruebas cardíacas para ver que esté todo bien y que no le haya transmitido la enfermedad. En este caso yo tengo un 50% de problabilidad de traspasársela al baby", explicó Carla.

