Premios Fotogramas de Plata: Todos los looks

1 Paula Echevarría y Miguel Torres Gtres La pareja acudía a los premios y se llevaban todas las miradas. Paula ha elegido para la ocasión un vestido sedoso muy voluminoso con una abertura frontal interminable con la que ha podido lucir sus espectaculares piernas, escote bardot y mangas abullonadas.

2 Toni Acosta Gtres La actriz ha ido de lo más elegante con un espectacular vestido largo en color negro súper elegante y sofisticado que le sienta como un guante.

3 Irene Escolar Gtres Vestido de estampado floral súper romántico con las sandalias a juego. Esta ha sido la opción de Irene Escolar.

4 Ana Fernández Gtres Ana Fernández ha recurrido a un clásico de fondo de armario. Prendas oversized con toque masculino.

5 Emma García Gtres Vestido blazer de cintura y hombreras marcadas destacando un collar XXL de perlas. Este ha sido el look de Emma Suárez.

6 Alba Flores Gtres La nieta de Lola Flores ha ido elegante y a su estilo. La actriz ha lucido un traje de chaqueta de terciopelo con unas zapatillas con plataforma.

7 Quim Gutiérrez Gtres El actor acudía a los premios con un traje de chaqueta original, ya que la parte de arriba era de manera cruzada.

8 Hiba Abouk Gtres Sin fallar a su estilo, Hiba se presentaba a los premios con un traje ajustado asimétrico negro.

9 Javier Cámara Gtres El más divertido del photocall.

10 Eduardo Casanova Gtres ¿Quién dijo que el amarillo da mala suerte? El joven ha elegido un outfit de lo más original y calentito

11 Angie Gtres El animal print ha vuelto para la cantante.

12 Pedro Almodovar Gtres Con su característico cuello vuelto y bufanda se presentaba el director a los premios Fotogramas de plata.

13 Antonio Resines y Ana Belén Gtres Ya recuperado reaparecía el actor junto a su gran amiga Ana Belén. La actriz ha lucido un look muy en tendencia

14 Álvaro Morte Gtres

15 Cayetana Guillén Cuervo Gtres ¡Todo al negro!. Así ha ido Cayetana Guillén Cuervo y hay que decir que muy favorecida.

