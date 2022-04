Sofía Suescun sufre una dura pérdida Instagram Tras trece años junto a él, ganadora de 'GH' ha tenido que decir adiós a su perro Yako. Sin duda, una dura pérdida para ella que está intentando asimilar, y es que son muchos los momentos y recuerdos que tiene junto a él.

Boris Izaguirre vuelve a la rutina View this post on Instagram A post shared by borisizaguirre (@borisizaguirre) Tras pasar unos días ingresado en el hospital para ser intervenido de un problema cardiovascular grave, el presentador ya se encuentra en casa y trabajando, una gran noticia que ha compartido con todos sus seguidores.

Laura Matamoros: la razón por la que se separa de sus hijos Instagram La hija de Kiko Matamoros tiene que poner rumbo a Nueva York por motivos laborales, una situación que ha provocado que durante unos días tenga que estar comunicándose con sus pequeños por videollamada.

Así celebró Victoria Beckham su gran cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La empresaria tuvo una gran fiesta para celebrar su cumpleaños, donde estuvo rodeada de todos sus amigos y familiares, a los que les ha agradecido el día tan especial que compartieron con ella.

Hiba Abouk, siempre apoyando a su chico Instagram La actriz ha compartido una instantánea mostrando cómo apoya a su pareja desde las gradas, y es que tiene claro que siempre estará con él para darle ánimos.

Steisy muestra su pena al tener que despedirse de su padre View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Tras dos años sin poder verse, la 'influencer' se ha reencontrado durante unos días con su padre. Sin embargo, ya ha llegado el momento de decirle adiós, una situación que ha hecho que se ponga nostálgica.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

