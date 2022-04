1 Michelle Jenner, Hugo Silva y Paco Tous Gtres Los compañeros de Juan Diego en la serie 'Los hombres de Paco', han sido los primeros en llegar al tanatorio para despedirse de su amigo.

2 Isabel Gemio Gtres La presentadora acudía con semblante serio al tanatorio en donde descansa los restos mortales de Juan Diego.

3 Miguel Iceta Gtres Durante toda la tarde han ido llegando al tanatorio rostros conocidos de nuestro país como el político Iceta.

4 Magüi Mira Gtres

5 Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores Gtres

6 Armando del Río Gtres

7 Roberto Álvarez Gtres

8 Aitana Sánchez Gijón Gtres

9 Antonio Resines Gtres Bastante recuperado tras pasar un duro covid, el actor ha ido a despedirse de un gran amigo.

10 Javier Gurruchaga Gtres

