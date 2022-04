El mundo de la interpretación llora la muerte de Juan Diego. Fuentes familiares han confirmado al diario 'El País' el fallecimiento del genial actor, de 79 años, tras varios años de lucha contra una terrible enfermedad. El intérprete, que hace solo unos días había sido nombrado 'Hijo Predilecto' de Bormujos, Sevilla, su localidad natal, ha fallecido en Madrid.

Juan Diego, nacido en Bormujos el 14 de diciembre de 1942, era uno de los grandes actores nacionales y acumulaba galardones y nominaciones. Ganó tres premios Goya, cinco premios al mejor actor en el festival de Málaga y obtuvo la Concha de Plata al mejor Actor en el festival de San Sebastián por la película 'Vete de mí', de Víctor García León. También fue galardonado con varios Fotogramas de Plata, la Medalla de Oro de la Academia del Cine y varios premios de la Unión de Actores. El mundo de la interpretación ya llora su fallecimiento que también ha confirmado la Asociación Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) en sus redes sociales.

Juan Diego tenía una extensa carrera en el mundo del cine, la televisión y el teatro. Trabajó con los directores más consagrados del panorama nacional como José Luis Cuerda, Bigas Luna, Carlos Saura o Luis García Berlanga y especialmente recordados son sus papeles en las películas 'Los santos inocentes' donde dio vida al señorito Iván; 'El rey pasmado', 'París-Tombuctú' o 'El rey pasmado'. En la pequeña pantalla, muchos le recuerdan por su papel en la serie 'Los hombres de Paco'. Una de las últimas veces que vimos en público a Juan Diego fue en la capilla ardiente de Verónica Forqué el pasado 15 de diciembre en el Teatro Español de Madrid.

Juan Diego, padre estudió Arte Dramático y empezó su carrera como extra en TVE. En los años de la dictadura de Franco, mostró su oposición férrea al régimen y defendía la democracia. Militó en el PCE desde 1968 y dirigió la Comisión de Arte y Cultura del Partido Comunista de España. Su fallecimiento deja huérfano al mundo de la interpretación español. ¡Descanse en paz!

