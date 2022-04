Anna Simón presume de curvas premamá

Anna Simon presume de curvas premamá View this post on Instagram A post shared by Anna Simon Marí (@annasimonmari) La presentadora está a punto de estrenarse como madre. Pero antes de dar este gran paso en su vida, Anna ha querido dejar plasmado el cambio de su cuerpo a través de varias instantáneas que ha compartido en redes sociales.

Isabel Jiménez y su detrás de las cámaras View this post on Instagram A post shared by Isa Jiménez (@isabeljimenezt5) A pesar de que sus estilismos siempre parecen perfectos detrás de la pequeña pantalla, la socia de Sara Carbonero nos ha enseñado que detrás de su ceñido vestido se escondía ropa cómoda como un pantalón cargo.

Enrique del Pozo manda todo su cariño a su prometido View this post on Instagram A post shared by Enrique del Pozo (@enriquedelpozoartista) Después de que su chico se convirtiese en el primer expulsado de Supervivientes, Enrique está mostrando todo su apoyo al culturista a través de sus redes sociales, donde destaca sus mayores virtudes. "Eres una buena persona. Demasiado autentica por eso te quiero. Estoy orgulloso de ti. Te admiro por todo lo que has luchado, sigues luchando en la vida y tu calidad humana . Y sin hacer daño a nadie. Gracias por quererme tanto y ser un ejemplo como atleta".

Carmen hace la peineta View this post on Instagram A post shared by Carmen Borrego Campos (@carmenborregocampos) La hija menor de María Teresa Campos está viviendo uno de sus mejores etapas en TV y lo demuestra mostrándose de lo más espontánea con gestos como éste en sus redes sociales.

Claudia Osborne nos enseña su casa Instagram La hija pequeña de Bertín Osborne nos ha mostrado un trocito de su hogar con una imagen que ha compartido a través de las redes sociales en la que se puede apreciar parte del salón-comedor, la terraza y la cocina.

