Marta Riesco tiene nuevo proyecto: un libro IG La periodista de 'El programa de AR' ha compartido un stories en el que ha desvelado su nuevo, y sorprendente, proyecto profesional: escribir un libro. Marta tiene claro el título: 'Sin miedo', como su primera canción y en él, piensa contar 'su verdad'. "Hoy comienzo a escribir mi historia... 'Sin miedo' por Marta Riesco. Y esta vez, la cuento yo", ha escrito en sus redes como una declaración de intenciones.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, en el Rocío IG Los peregrinos han comenzado el camino para llegar a la aldea del Rocío y este año la diseñadora y el jinete lo hacen juntos con la Hermandad de Coria del Río, el pueblo de ella. "Gracias

a la Hermandad de Coria del Rio y a todos mis paisanos por hacer que este día sea tan especial. Tito Elías con su tambor, me trae tantos recuerdos de mi padre y de sus ratos de Rocío. Gracias de corazón. Buen camino a todos", escribía María José junto a la imagen. Álvaro la comentaba con varios emojis de corazones.

Pepa Rus, cambia de look View this post on Instagram A post shared by Pepa Rus (@pepa_rus) Renovarse o morir. La actriz ha cambiado de look y parece una estrella de Hollywood con el pelo mucho más corto, revuelto y unas mechitas cobrizas, que le quedan fenomenal.

Natalia Verbeke presume de amistad con Eurgenia Martínez de Irujo View this post on Instagram A post shared by Natalia Verbeke (@nataliaverbeke) Eugenia Martínez de Irujo ha presentado su colección de vajillas junto a la firma Sushita Café. Un evento que se ha celebrado en el Palacio de Liria, en Madrid, y que no se ha perdido la actriz Natalia Verbeke. "Mujer Bella, inteligente, generosa, artista, humilde y amiga incondicional. Hoy Eugenia ha presentado su nueva creación, una colección de vajilla que es un sueño y nos ha reunido a muchos amigos para descubrirla y celebrarlo. ¡Enhorabuena amiga! Siempre creciendo, siempre creando. Te quiero", ha escrito Natalia en sus redes.

Catherine Zeta-Jones, muy orgullosa de su hijo View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Dylan, el hijo de Catherine Zeta-Jones y Michael se ha graduado, y su madre no puede estar más feliz. "Felicidades por su graduación

a mi chico, mi orgullo, mi alegría, Dylan. Estoy inexplicablemente orgullosa de ti y te amo más allá de las palabras", comentaba la actriz con unas imágenes en las que demotraba sus palabras.

Fabio Colloricchio, nuevo videoclip antes de ser padre View this post on Instagram A post shared by Fabio Colloricchio (@fabio_colloricchio) El músico y Violeta Mangriñán están a punto de convertirse en padres por primera vez. Mientras llega el esperado momento, él 'ha dado a luz' un nuevo videoclip, 'Ibiza', junto a JC Reyes.

India, sus hermanas y sus top-less View this post on Instagram A post shared by India Martínez (@india_martinez_oficial) Cuando la cantante se junta con sus hermanas, no deja indiferente a nadie. India, Deseada y Laura han vuelto a revolucionar las redes sociales con su 'original' topless. La artista cordobesa, que cuenta con más de 1,5 millones de seguidores, ha subido varias fotos en las que ella y sus hermanas superan la censura de internet tapando sus pechos con sandías.

