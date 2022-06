Rafa Nadal y Xisca Perelló navegan en alta mar entre rumores de embarazo

Estrenando catamarán Instagram Rafa Nadal ya se encuentra en su isla disfrutando de los placeres del mar Mediterráneo y de su nuevo catamarán. Un plan en la que han disfrutado en pareja y en la compañía de algunos amigos.

Iker Casillas descubre Colombia View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El guardameta está disfrutando de los placeres que ofrece Latinoamérica y en especial de Colombia, el país que se encuentra conociendo. Ahora se encuentra concretamente en Cartegana.

Kiko Hernández, fan de 'El Cigala' View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador de 'Sálvame' ha compartido una imagen en sus redes sociales en las que presume de una fotografía con el gran artista flamenco, del que se declara fan.

Más enamorados que nunca View this post on Instagram A post shared by Marta Riesco (@marta.riesco) La pareja formada por Marta Riesco y Antonio David ya no esconde su amor. Hacen planes en pareja de los que presumen en redes sociales. El último el concierto de Alejandro Sanz en Barcelona.

Eugenia Osborne, cuádruple celebración View this post on Instagram A post shared by Eugenia Osborne (@eugenia_osborne) La hija de Bertín Osborne ha desvelado que este fin de semana han disfrutado en la finca familiar de la celebración de la Comunión de dos de sus hijos, Juan y Sandra y de sus sobrinos Fausto y Valentina. Ella ha lucido para la ocasión un diseño de Inés Domecq.

