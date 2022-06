Ana Obregón, bonitos momentos con su padre View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La presentadora ha confesado que quiere exprimir al máximo el tiempo con su padre, dedicándole unas bonitas palabras.

Chelo García- Cortés: así sigue su recuperación View this post on Instagram A post shared by Chelo García-Cortés Cadavid (@chelo_garcia_cortes) La colaboradora ha compartido una instantánea con sus seguidores desde el médico para explicar que estaba en revisión y que ya se encuentra mucho mejor de su lesión.

Toñi Moreno y su difícil decisión View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La presentadora ha confesado que está pensando en que su hija comience a tener su cuarto independiente. Sin embargo, ha reconocido que le da mucha pena.

Cepeda, ¿qué hace con Kerem Bürsin? View this post on Instagram A post shared by Luis Cepeda (@cepeda) El cantante ha revolucionado las redes sociales compartiendo una instantánea con el actor turco, que se ha convertido en uno de los más reclamados tras su papel en 'Love is in the air'.

Makoke celebra el primer cumpleaños de su nieto Instagram La colaboradora ha compartido unas tiernas instantáneas junto a su nieto para mostrar lo feliz que está de poder vivir momentos junto a él.

Tania Medina extraña a Alejandro Instagram La concursante ha compartido un bonito mensaje a través de sus redes sociales para explicar lo mucho que echa de menos a Alejandro Nieto desde que salió de Supervivientes.

