Georgina no olvida a su bebé Georgina Rodríguez Instagram Probablemente es lo más duro que tenga que vivir en toda su vida, y ha sido tener que enterrar a su bebé nonato. El pasado mes de abril dio a luz a sus mellizos, pero sólo uno consiguió salir adelante. Ahora, cuando se acaban de cumplir dos meses de un día tan feliz como triste, la joven a recordado a su bebé con esta foto de un cielo nublado con un angelito y un corazón.

Belén Esteban Instagram La colaboradora no ha podido evitar acordarse en este día de que hace ya tres años se casó con el amor de su vida, Miguel. Han hecho tres años y lo ha querido celebrar con esta bonita dedicatoria: una foto del gran día y la canción de Aerosmith 'I don't want to miss a thing'.

María Pombo y Pablo Castellanos también de celebración María Pombo Instagram La pareja ha compartido varias fotos de su boda, que también se celebró un 22 de junio de 2019.

Patricia Conde, en la universidad View this post on Instagram A post shared by Patricia Conde (@paticonde) La modelo y presentadora ha pisado la universidad, y así de sonriente ha querido posar en un espejo, rodeada de libros y herramientas de cocina. ¿Qué tramará...?

Sergio Ramos y Marc Anthony, juntos View this post on Instagram A post shared by Sergio Ramos (@sergioramos) Siempre nos han gustado los 'mix' de famosos, y aunque pensábamos que no veríamos nunca a algunas celebrities juntas, siempre nos equivocamos: Sergio Ramos ha tenido la oportunidad de estar con Marc Anthony así de cerquita tras uno de sus conciertos. ¡Qué envidia!

Megan Maxwell está de estreno View this post on Instagram A post shared by Megan Maxwell (@megan__maxwell) La autora más rompe-récords en España con sus novelas eróticas ha vuelto con nueva obra: '¿Y si probamos...?', que ha salido a la venta este mismo miércoles 22 de junio. ¡Qué ganas tenemos de tenerla entre nuestras manos!

Anita Matamoros: ¿qué hace mientras su padre se desvive en Supervivientes? View this post on Instagram A post shared by ANITA (@anitamg) La hija de Kiko Matamoros no parece excesivamente preocupada por su padre en 'Supervivientes', y eso que ha hablado directamente de ella: ha dicho que la echa de menos y espera que sea feliz... pero ella, de momento, no ha reaccionado. Eso sí, feliz es... estrenando complementos mientras pasea a su perro.

