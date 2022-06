El abrazo de la reconciliación Gtres La hija de Rocío Jurado se convertía en la gran protagonista de la comida familiar del clan Campos. A pesar de su último desencuentro con Carmen Borrego, después de haberse convertido en la gran ausente en la boda de su hijo, la relación entre ambas se había enfriado. Sin embargo, el 81 cumpleaños de María Teresa Campos ha servido para unir a la colaboradora de televisión y a Rocío Carrasco.

Fidel Albiac, el más puntual Gtres Antes de que llegase su mujer, llegaba Fidel Albiac. El marido de Rocío Carrasco mantiene muy buena relación con todos los miembros del clan Campos.

La gran relación de Carmen Borrego y Fidel Gtres Fidel Albiac mantiene una excelente relación con Carmen Borrego. A su llegada, el abogado charla animadamente con su amiga.

Alejandra Rubio no se pierde el cumpleaños de su abuela Gtres La nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, llegaba junto a su inseparable novio, el malagueño, Carlos Agüero .

Carmen Borrego Gtres La anfitriona salía a comprar flores para recibir a su madre en este día tan especial para ella y que con tanta ilusión ha vivido.

Terelu Campos, en 'Viva la vida' Gtres La hija mayor de María Teresa no ha podido estar presente en la celebración organizada por su hermana debido a sus compromisos laborales.

