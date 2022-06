Sonsoles Ónega presenta a su nueva mascota View this post on Instagram A post shared by Sonsoles Ónega (@sonsolesonega) La periodista ha compartido una bonita instantánea en la que se le puede ver muy feliz cogiendo en brazos al nuevo miembro de su familia, un perro llamado Cásper.

Aldo Comas y su romántica felicitación a Macarena View this post on Instagram A post shared by Aldo Comas (@aldocomas) La actriz cumple 9 años de matrimonio con Aldo Comas y por este motivo su marido ha querido aprovechar para dedicarle unas románticas palabras acompañadas de unas instantáneas de su boda.

Violeta Mangriñán y su sensual posado presumiendo de embarazo View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha compartido una instantánea en la que se le puede ver posando casi desnuda para mostrar lo grande que tenía ya su barriga de embarazada.

Rosa Benito, fuerte ante las críticas View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La colaboradora ha compartido un positivo mensaje con el que deja claro que no importa lo que digan de uno, dejando claro que no hay que hacer caso a las críticas.

Dani Martín presume de 'culazo' View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha compartido una instantánea en la que aparece mostrando el trasero. Unas fotografías que ha aprovechado para enviar un importante mensaje sobre el amor propio.

Pablo Puyol y su impresionante baño View this post on Instagram A post shared by Pablo Puyol (@pablopuyol) El actor está muy feliz al ver que las obras de su casa están terminando. Un momento que ha aprovechado para mostrar el impresionante baño que tiene.

