Kiko Matamoros ha vuelto a coincidir en el plató de 'Supervivientes' con Jorge Javier después de haberse convertido en el noveno expulsado del concurso. El colaborador ha reaparecido mucho más tranquilo después de que el pasado martes pudiese reencontrarse con su chica en plató. Una vuelta que no ha estado exenta de polémica, y es que desde su llegada no ha dudado en cargar duramente contra Anabel Pantoja. Ahora, el novio de Marta López Álamo ha dejado sin palabras al presentador después de revelarle un detalle muy íntimo de su vida en pareja.

Todo ha surgido después de que Jorge Javier le preguntase si ya había mantenido relaciones con su chica desde su regreso de Honduras. Una duda que le ha surgido después de analizar lo bajo de fuerzas que están los supervivientes tras pasar tanto tiempo en la isla, y es que experimentan una impresionante bajada de peso. Por su parte, el colaborador no ha dudado en responderle sorprendiéndole con su respuesta. "Dos veces en dos días separados. La segunda ya fue más rápida",ha confesado.

Jorge Javier no ha podido evitar reírse mostrándose muy sorprendido al ver que su compañero no tenía ningún reparo en responderle a su duda. De hecho, no ha dudado en compartir lo que acababa de descubrir a Lara Álvarez, a la que ha querido preguntarle qué pensaba ella de las declaraciones que acababa de hacer el colaborador.

En cuanto se ha enterado, la presentadora se ha mostrado muy serena y ha desvelado qué le ha parecido ese detalle. "Hombre, no esperaba menos de Kiko", ha reconocido provocando que el resto de concursantes, que lo habían escuchado todos, comenzasen a aplaudir felicitando a su compañero.

Lo cierto es que desde que ha regresado Kiko Matamoros ha intentado no separarse mucho de su chica, que ya tenía planeado recibirle con una gran sorpresa. Marta López Álamo ha estado defendiéndole durante todo este tiempo en plató, demostrando lo mucho que le quiere y lo unida que está a él.

