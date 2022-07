Georgina, posa espectacular View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La novia de Cristiano Ronaldo puede presumir de una figura envidiable, aunque en los últimos días se ha hablado mucho de su cuerpo post parto por mostrarse de manera natural y sin filtros tan solo unos meses después de un parto múltiple. Acostumbrados a vientres planos a días de dar a luz, ella ha lucido un cuerpo real. Aunque lo que más llamó la atención de sus imágenes en bikini

Antonio David Flores presume de vacaciones en familia View this post on Instagram A post shared by Antonio David Flores fans (@antoniodavidflores.cf) El ex de Rocío Carrasco ha querido aprovechar el verano y las vacaciones de su hija Rocío Flores para disfrutar de una escapada en familia. Su novia Marta Riesco les extraña, pero seguro que pronto se une a ellos.

Alejandra Rubio, una milipili View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu Campos ha compartido una imagen con top 'cut out'y pantalones de tiro bajo. Al más puro estilo 'Mili Pili' Alejandra Rubio presume de cuerpazo en la red.

Gisele felicita a su madre View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) La modelo ha felicitado a su madre con unas tiernas imágenes y con un mensaje de agradecimiento y de amor.

Vacaciones de ensueño Después de anunciar el cartel de la Goyesca en la que no participará su hermano Cayetano, Fran Rivera ha puesto rumbo a sus vacaciones de verano junto a su mujer Lourdes Montes.

