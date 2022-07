Francisco Rivera vive con emoción cada año la llegada de la Goyesca, que se celebra en la plaza de toros de Ronda. Para él esta es una de las citas taurinas más importantes del año, y es que es el responsable de su gestión. Un evento muy especial para los amantes de los toros que tendrá lugar el próximo 3 de septiembre y del que ya se sabe el cartel de los toreros que participarán en esta ocasión y donde ha llamado la atención la gran ausencia de su hermano Cayetano Rivera.

Lo cierto es que el marido de Eva González ha tenido que permanecer unos meses retirado de los ruedos tras sufrir una lesión. Sin embargo, este es un problema que ya ha dejado atrás. De hecho, durante estos últimos días le hemos podido ver de nuevo en el ruedo y ya sabemos que tiene varias citas programadas para este verano, dejando claro que se encuentra completamente preparado para volver al trabajo.

Pese a todo, parece que en Ronda no será uno de estos sitios en los que podremos verle torear. Un hecho que ha avivado los rumores de un posible distanciamiento entre ambos. Según han confirmado con el cartel que han publicado estos días, Morante, Roca Rey y Juan Ortega han sido los tres toreros elegidos para estar en este evento malagueño tan especial para los Rivera por el lugar en el que se realiza.

De momento, habrá que esperar hasta su celebración para saber si Cayetano Rivera decide acudir a Ronda para estar con su hermano aunque no pueda torear. Un evento con el que Francisco, que hace poco dejó claro que no quería volver a saber nada de Kiko Rivera, ha confesado que estar "muy ilusionado".

