Después de más de 10 años de relación,Christian Gálvez y Almudena Cid anunciaban el fin de su matrimonio, convirtiéndose en una de las rupturas amorosas de los famosos más sonadas. El presentador y la gimnasta comenzaban el 2022 haciendo vidas por separado. Él se quedaba viviendo en la propiedad que ambos compartían en Boadilla del Monte y Almudena comenzaba una nueva etapa y recuperaba la sonrisa con su mudanza al centro de Madrid. Sin embargo, ahora parece que el presentador también prepara un cambio de hogar, pues tal y como publica 'Informalia' Christian Gálvez ha vendido la casa que compartía con Almudena Cid.

Casados en régimen de separación de bienes, la pareja no ha tenido problemas a la hora de desprenderse de esta propiedad. Aunque fue testigo de su amor durante muchos años, el escritor la compró mucho antes de contraer matrimonio con la gimnasta alavesa.

Según ha podido saber el medio citado, la vivienda que compartieron durante más de dos lustros el escritor y la gimnasta ha sido adquirida por Jorge Garbajosa, ex jugador de baloncesto y actual presidente de la ACB.

Nueva vida junto a Patricia Pardo

Al poco tiempo, Christian Gálvez y Patricia Pardo sorprendían a todos iniciando una relación sentimental que se ha ido consolidando con el paso de los meses. El presentador no ha dudado en declarar su amor públicamente a su compañera de cadena y de vida en varias ocasiones. Juntos han disfrutado de sus primeras vacaciones de pareja en Egipto y ahora quién sabe si tras la venta del hogar del escritor planean iniciar una nueva etapa compartiendo no solo lugar de trabajo, sino también casa.

Gtres

