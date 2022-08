Cristina Pedroche disfruta de unas increíbles vacaciones View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora está disfrutando de unos días de descanso junto a su marido en México, donde además de disfrutar del paisaje también están haciendo una gran ruta gastronómica.

La mañana más feliz de Ion Aramendi Instagram El presentador ha compartido una tierna instantánea en la que aparece junto a sus tres hijos. Ion Aramendi acaba de convertirse de nuevo en padre por tercera vez y no puede estar más feliz de compartir estos ratos con ellos.

Shakira, en Miami con sus hijos Instagram La cantante ha compartido una instantánea en la que aparece junto a sus hijos y tres jugadores de los Dodgers, agradeciéndoles que le hubiesen hecho sentir como en casa, ¿estará pensando en mudarse?

Manuel Díaz 'El Cordobés' vuelve a ilusionarse View this post on Instagram A post shared by Manuel Diaz “El Cordobés” (@elcordobesoficial) Manuel Díaz ha compartido lo feliz que se siente de recuperar de nuevo las tardes de toros. Un momento que ha confesado que vuelve a llenarle de ilusión.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, romántico beso al atardecer View this post on Instagram A post shared by mariajosesuarezoficial (@mariajosesuarezoficial) La pareja está disfrutando de un tiempo de descanso en Tarifa y no han dudado en compartir una romántica foto en la que se les puede ver dándose un apasionado beso.

María Adánez desvela cuál es su gran pasión View this post on Instagram A post shared by MARíA ADÁNEZ (@laadanez) La actriz ha confesado que una de sus mayores pasiones es la decoración de interiores, y es que puede pasarse horas pensando cómo poner una habitación. Tan bien se le da que sus amigos incluso le han animado a que se dedique a esto de manera profesional.

Alba Díaz, a todo color View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Alba Díaz ha compartido una instantánea en la que muestra cómo ha apostado por lucir colores llamativos este verano, sumándose así a la tendencia.

