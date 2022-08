1 Italia en París View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio) La presentadora nos ha desvelado uno de sus grandes placeres gourmet en París y no es otro que su restaurante favorito en la capital francesa. Un italiano en el que sus platos favoritos son los spaguettis carbonara preparados en directo y la tarta de nata y fresa.

2 Edurne presume de corte de pelo View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) La cantante ha estrenado nuevo corte de pelo y no puede estar más contenta con el resultado, por ello no deja de compartir vídeos en sus redes sociales con diferentes looks y presumiendo de melena.

3 Lusiana Lopilato cuenta los días para ser mamá otra vez View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) La actriz está a punto de dar a luz su cuarto hijo y mientras espera este feliz momento la joven se acuerda de una de las etapas con las que más ha disfrutado con sus pequeños: la lactancia materna.

4 Vania Millán celebra dos meses casada View this post on Instagram A post shared by Vania Millán Miras (@vaniamillan) La modelo ha compartido alguna de las imágenes inéditas de su enlace para celebrar sus dos meses de matrimonio con el doctor Julian Bayón.

5 Verónica Díaz y Javier Castillo esperan su tercer hijo View this post on Instagram A post shared by JUSTCOCO | Verónica Díaz (@modajustcoco) El escritor y la influencer se encuentran esperando su tercer hijo en común y han querido compartir con todos sus seguidores el momento en el que descubrieron que están esperando su tercer hijo.

