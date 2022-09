View this post on Instagram

La vuelta al cole ha supuesto muchas novedades, y una de ellas puede ser un repunte de los casos de covid, como ha pasado en la clase de la hija de El Monaguillo, a la que han contagiado... y ella se lo ha llevado a casa: "Mi hija amablemente me trajo del cole y me dio un poquito, y yo no le iba a hacer el feo", ha escrito con resignación y buen humor tras dar positivo él también. Por esa razón, y por precaución, ha tenido que cancelar su agenda, aunque él se encuentra perfectamente.