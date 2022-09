"Yo soy muy creyente y todo pasa por algo (...) Quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. La confianza es básica y he confiado hasta que la evidencia era aplastante", decía Tamara Falcó ante la prensa tras su ruptura con Íñigo Onieva. La marquesa ha pasado unos días muy difíciles desde que vio los vídeos de su ex prometido besándose con otra mujer pero se armaba de valor para seguir con sus compromisos profesionales.

Es mucho el apoyo que está recibiendo la marquesa. Tanto de gente anónima como de muchos rostros conocidos, entre ellos está el de Ágatha Ruíz de la Prada. La diseñadora no ha dudado en coger sus redes para mostrarle todo su cariño, ya que no es ni la primera ni la última que sufrirá un desamor.

