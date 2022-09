Tras muchas semanas desconectando en Nueva York y en Cancún, Anabel Pantoja y Yulen Pereira ya se encuentra en Madrid y la bienvenida no ha sido del todo agradable. Rafa Mora, compañero de ella en 'Sálvame', la esperaba en el aeropuerto para hacer de reportero y el valenciano ha querido conocer si estaba al corriente del estado de salud de su padre y sobre las últimas informaciones que rodean a la familia de ésta. La forma de cómo se ha dirigido a ella el compañero le ha parecido muy "bruta" y salía en sus 'stories' llorando por el trato recibido por el programa.

"Me han preguntado como 20 veces lo mismo. Que si voy a cotizar, que si cuando pienso cotizar, que si cuando pienso trabajar. ¿Pero quién se piensa que no estoy trabajando? Me he ido 15 días de vacaciones. Me he ido tres meses a una isla sin comer y yo organizo y distribuyo mi vida", contaba llorando la influencer desde el salón de su casa.