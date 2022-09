Bernardo Pantoja vuelve a estar delicado de salud. Este miércoles, el padre de Anabel Pantoja regresaba al hospital tras unos meses tranquilos en los que se recuperaba de un revés de salud. Durante todos estos días había llamado poderosamente la atención que su hija Anabel Pantoja no visitase a su padre. La sobrina de Isabel Pantoja se encontraba en Canarias, donde pretendía reencontrarse con su exmarido Omar Sánchez, aunque finalmente no tuvieron la oportunidad de verse. Tras su vuelta a la isla, Anabel ha decidido poner rumbo a Sevilla para visitar a su padre en el hospital. De esta manera, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha puesto fin a algunas críticas por no viajar a Sevilla después de conocerse el delicado estado de salud de su progenitor.

Y es que, desde su llegada de Honduras, Anabel Pantoja no no ha parado de viajar, Egipto, Mallorca, Ibiza o Menorca han sido solo alguno de los destinos a los que se han escapado junto a su novio Yulen Pereira. Después de su paso por 'Supervivientes' la pareja se ha vuelto inseparable e incluso planean irse a vivir juntos cuando comience el curso escolar y Anabel recupere su silla como colaboradora de 'Sálvame' en Madrid.

Preocupación por el estado de salud de Bernardo Pantoja

El pasado mes de junio, Bernardo recibió su última alta hospitalaria tras pasar unos días en el centro de salud después de haber sufrido una infección. El padre de Anabel Pantoja lleva tiempo delicado de salud, y ahora parece que ha empeorado, preocupando a toda la familia. Ahora se encuentra en observación: "Hay infección. Con el entorno que he podido hablar, le han quitado hierro, como suele ser habitual, suelen calmar las aguas", ha revelado José Antonio León. Además, ha podido añadir que, al parecer, no le han ocultado nada a Bernardo y él "sabe lo que le ocurre", que está relacionado con la enfermedad que tiene: "Es complicado el estado de salud de Bernardo", ha sentenciado el reportero.