La periodista Raquel Sánchez Silva ha celebrado este 13 de enero su 50 cumpleaños. A pesar de ser viernes y 13, la importancia de la fecha ha hecho que la periodista haya celebrado por todo lo alto esta fecha tan redonda y es que ella misma era consciente de que se trata de un importante paso en su vida: "He querido conectar varias veces con vosotros hoy, pero la emoción me ha podido. Cada vez que iba a hacerlo, me echaba a llorar".

Para disfrutar de este año, Sánchez Silva ha echado la vista atrás repasando todos los acontecimientos que la han hecho crecer en la última década, haciendo que no sea la misma persona: "Ha sido dura, mucho, y muy exigente, y también preciosa. Es la década en la que he descubierto lo fuerte que puedo llegar a ser y en la que me he convertido en la que ahora soy, muy diferente a aquella mujer que cumplía 40 hace ahora diez años", ha escrito en un post en Instagram en el que ha hecho una galería con los momentos más destacados.