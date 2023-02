Rosa López quiere ser un ejemplo y demostrar que todos podemos superar cualquier reto que nos propongamos. Todo está en tu mente y no hay más obstáculo en tus propósitos que tus pensamientos. La cantante suele compartir su rutina de ejercicio en sus redes sociales: entrenamientos de espalda, de piernas, de brazos y full body, pero en esta ocasión ha compartido su post más especial. Un vídeo en el que se la ve levantando, en sentadilla, 110 kilos de peso. Anteriormente, la de Granada había mostrado cómo cogía unos 80 kilos, luego 85, e incluso 100. Ahora ha llegado a una cifra muy significativa para ella. Esos 110 kilos fueron los que llegó a pesar Rosa López. "110 kilos que añoraba por otros motivos diferentes al peso o inseguridades. 110 kilos que vivían en mi cuerpo hace 20 años, y que 40 de ellos (que la báscula marcara) se fueron de mí, para hoy cogerlos con todo mi amor, y desde fuera, ¡con acero! y recordarme que mi peso no era el motivo de mis emociones no constructivas", ha escrito junto a las imágenes.

