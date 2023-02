View this post on Instagram

"Pues aquí estamos! Jejeje. Ya os he dicho que no me gusta disfrazarme, pero no quiero contagiar a mis hijos de "mis manías" y condicionar sus gustos. Así que ayer decidí participar en la "performance" 😅 Mi disfraz era muy de andar por casa, pero la ilusión de meternos los tres juntos en el papel, no nos la quita nadie ❤️".