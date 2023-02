Victoria Federica no se pierde ninguna de las grandes citas de la moda española. La nieta del rey emérito Juan Carlos I se ha puesto como objetivo entrar de lleno en el mundo de la moda siguiendo los pasos de su padre, Jaime de Marichalar, y con él de mentor lo está consiguiendo por eso no es de extrañar verla en la front row de las principales pasarelas y la Mercedes Benz Fashion Week no iba a ser menos.

IFEMA acoge estos días uno de los eventos que más expertos en moda y diseñadores congregan por metro cuadrado de nuestro país, teniendo una gran acogida por todos. A él han acudido, como es tradición, muchos rostros conocidos de todos los ámbitos que apoya la moda nacional.

Esta edición no ha contado con la presencia de la Reina Letizia, que sí acudió el año pasado, pero en su lugar su sobrina ha puesto el toque royal. La sobrina de los reyes ha acudido a ver la pasarela de Claro Couture haciendo una clara apuesta por la moda española y, concretamente, por la madrileña. Y para no pasar desapercibida, la royal ha apostado por un look con el que ha deslumbrado a todos los asistentes.