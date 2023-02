La influencer ha conseguido rehacer su vida tras su abrupta ruptura con Risto Mejide, y aunque todos los cambios cuestan, parece que se ha adaptado muy bien a su vida de soltera. Preguntada por sus seguidores sobre por qué vive en un piso y no en una casa con jardín, ella lo tenía claro: "Madrid está prohibitivo, y si hubiera querido una casa con jardín, o me voy muy a las afueras, o no tenía ni para empezar". Además, dice que en una casa seguramente le sobraría espacio. ¿Pero no era Laura una de las influencers mejor pagadas de España...?