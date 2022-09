Que Anabel Pantoja ha hecho un gran cambio en su vida para conseguir un tipazo es algo innegable: se hizo viral en la pandemia por sus clases de 'aerobic' (por llamarlo de alguna manera) en casa, pero no fue hasta que pasó por quirófano para hacerse una liposucción a principios de 2021 cuando empezó a tomarse en serio el perder peso, y con su participación en 'Supervivientes' consiguió su meta: pasó de una talla 40 a una talla 36. Sin embargo, la alegría le puede durar poco, porque la colaboradora ha confesado que ha vuelto a engordar...

Hacer deporte como una loca, como muestra en sus redes sociales casi cada día, no está siendo suficiente: Anabel ha confesado en sus redes sociales que, a pesar de haber perdido 13 kilos y medio durante su estancia en Honduras (por culpa de pasar hambre, todo sea dicho), la vuelta a España, con las vacaciones de por medio, ha sido dura: "Ayer me estuve pensando en el gimnasio y nada, 59,7 kg… He engordado como unos tres kilos desde que volví de la isla y no entiendo por qué", apuntaba en sus 'stories' con cachondeo, y es que sí que sabe el porqué.

El caballo de batalla de Anabel siempre ha sido la comida: no esconde que come muy mal (uno de sus 'snacks' favoritos son las cucharadas de mayonesa), y hasta Jorge Javier se lo dijo cuando pasó por la liposucción: "Como yo te vea comer esa porquería con este cuerpo con el que te has quedado tienes delito, eres muy joven y puedes hacer un cambio de alimentación saludable", le aconsejó. Y en parte lo cumplió, pero a su vuelta de 'Supervivientes', aunque demostró fuerza de voluntad, se ha relajado mucho: en el aeropuerto de Madrid, antes de embarcarse a su viaje a Egipto, su chico, Yulen Pereira, le pilló comprando dulces en el 'duty free', y las comilonas y las copas en sus vacaciones en Ibiza tampoco han faltado...

Anabel Pantoja Instagram

Estos días, Anabel está intentando ser responsable con el deporte y la comida, pero la preocupación por el ingreso en el hospital de su padre, Bernardo Pantoja, no se la quita nadie, y eso puede hacer que con el estrés caiga en la tentación de volver a comer mal. ¿Se controlará?