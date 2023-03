Marta Riesco recibe el alta médica tras su baja laboral

Han pasado ya un mes desde el incidente en directo entre Cristina Porta y Marta Riesco. Un rifirrafe que pasó gran factura a la novia de Antonio David Flores y por el que tuvo que pedirse la baja laboral. Durante todo este periodo, lejos de dejar de luchar por lo que ella considera injusticias, Marta ha seguido al pie del cañón, con su lema 'Sin miedo a nada' como bandera. Y ahora, varias semanas después, por fin, puede anunciar que su doctora le ha ha dado el alta médica. Aunque ella no lo ha confirmado puede que muy pronto la podremos ver haciendo lo que más le gusta, que es ejercer su trabajo como reportera y consiguiendo exclusivas para el programa en el que trabaja 'Fiesta'. ¿Estará Marta preparada para volver al trabajo después de todo lo que ha pasado?

Lo cierto es que parece que ella se muestra dispuesta a volver a ejercer su trabajo, aunque la última noticia que nos dio fue que desde la dirección de Mediaset habían pedido que no volviese a ejercer de reportera y se dedicase a hacer trabajo de redacción detrás de las cámaras. Algo que le acababa provocando un ataque de ansiedad y por el que finalmente acababa en el hospital.

Ahora, totalmente recuperada. Marta cree que "ha hecho muchos avances y me merezco seguir luchando". Con mucha seguridad, aseguraba que "no quiero estar con 35 años en mi casa y sin trabajar por un problema de salud mental". Este período fuera de las focos le ha servido para darse cuenta de que hay gente "se ha aprovechado que estoy de baja, que no me puedo pronunciar, para arremeter contra mí". También ha querido dar las gracias por todo el cariño recibido y en especial a su pareja, Antonio David, que siempre ha estado a su lado y se ha convertido en su mejor aliado.