Gloria Lomana desvela que siente un 'vacío infinito' tras la muerte de Josep Piqué

La periodista y exdirectora de Informativos de Antena 3 Gloria Lomana se encuentra totalmente devastada tras el fallecimiento de su marido, Josep Piqué. El que fuera ministro Industria y de Exteriores en los Gobiernos del Partido Popular fallecía hace tan solo una semana dejando totalmente destrozada a la periodista. Así lo expresaba ella misma a través de sus redes sociales.

Gloria Lomana una conmovedora carta en Instagram en las que donde rinde un bonito homenaje a su difunto marido, destacando su pasión por viajar, por la vida y por ella: "los recuerdos, la suerte de haber compartido mi vida con un ser excepcional, de una integridad inquebrantable, militante de la vida hasta el último suspiro", expresa la periodista.

"En este nuevo día de duelo y vacío infinito por la pérdida del amor de mi vida, Josep, quiero daros las GRACIAS por tantos mensajes de cariño y respeto con una preciosa foto de nuestro último viaje internacional.Fue a las Islas Galápagos, inmersión absoluta en la naturaleza y el conocimiento de la evolución de las especies. Quedamos fascinados viendo un sinfín de especies tanto animales como vegetales que no existen en ninguna parte del mundo. Él ya había pisado más de 140 países y le gustaba que yo disfrutara tanto con nuestros viajes juntos. Hoy me quedan los recuerdos, la suerte de haber compartido mi vida con un ser excepcional, de una integridad inquebrantable, militante de la vida hasta el último suspiro. Y me queda la tarea de continuar su legado, dignificándome día a día con el trabajo, como él hacía y le gustaba que yo hiciera.“No permitas que nadie te diga como debes sufrir, ignora la distancia más corta, la línea más vertical, deambula, expándete hacia los lados…”, leo en el libro de Max Porter que me ha traído mi hija para cuando vayas pudiendo – me aconseja. “El duelo es esa cosa con alas”, lleva por título. No sé cuándo seré capaz de leerlo, solo sé que hay una parte de mi duelo que no dejaré que vuele porque lo quiero conmigo, para siempre. Gracias por seguirme y acompañarme.....#recuerdos #love #momentos #memories #fotografia".