Han sido unos años duros para Michael Bublé y Luisana Lopilato, y es que, como dice el dicho, los ricos también lloran: la última vez que oímos sobre la pareja formada por el cantante y la actriz argentina fue sobre unos rumores de supuestos malos tratos en plena pandemia, y si echamos la vista un poco más atrás, la lucha contra el cáncer de su hijo mayor -Noah- cuando tenía sólo 3 añitos casi les hunde, pero este 2022 parece que la cosa remonta para la familia, porque han dejado atrás luchas y rumores y han anunciado muy felices que esperan su cuarto hijo tras tener a Noah (2013), Elías (2016) y Vida (2018).

Michael Bublé se ha marcado 'un Camilo' anunciando embarazo a través de un videoclip. Bublé lo ha grabado ahora para su canción 'I'll never not love you', dedicada a su chica y en el que Luisana es coprotagonista mientras ambos recrean imágenes de películas míticas de Hollywood, donde se la ve luciendo una incipiente barriguita en los segundos finales del mismo. Se trata de la secuela del videoclip de 'Haven't met you yet', que también estaba dedicada a ella, y contaba cómo se conocieron. Ahora, 10 años después de aquello y con tres hijos -y un cuarto en camino-, su bonita historia continúa: la pareja se conoció en 2008 y se casó en 2011... y su amor se mantiene fuerte hasta el día de hoy.

Michael también ha querido compartir la noticia de forma un poco más tradicional en Instagram, con una imagen abrazando a su chica y poniendo sus manos sobre la tripa de ella: "Oops, lo hemos vuelto a hacer. Bebit@ en camino", ha escrito feliz pero sin desvelar el sexo.

La noticia llegaba este 22 de febrero por todo lo alto, aunque el portal estadounidense de noticias TMZ ya publicaba el día anterior imágenes en primicia del videoclip con Luisana embarazadísima. Desde aquí le deseamos a la pareja todo lo mejor y que el embarazo vaya sobre ruedas. ¡Felicidades!

