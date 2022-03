No ha querido decir exactamente qué es lo que le pasa, pero ya nos tememos lo peor después de ver al cantante Fedez, pareja de Chiara Ferragni, llorando muy emocionado contando el diagnóstico médico que ha recibido: tiene una enfermedad grave, y ahora deberá enfrentarse a un proceso de tratamiento y recuperación que puede ser largo: "Por desgracia, me han encontrado un problema grave de salud, pero afortunadamente me lo encontraron en un buen momento, lo que implica que tengo un camino importante por delante que tendré que tomar", ha dicho en sus historias de Instagram.

Fedez llevaba varios días sin postear en sus redes sociales, y eso para una persona que vive en ellas sus 24 horas del día es señal de alarma: sus seguidores ya habían empezado a preocuparse, y finalmente ha vuelto con malas noticias, y dice estar en unos días en los que se siente vulnerable: "No quiero contarlo de momento, pero esta es una forma de sacar lo que llevo dentro, también con el objetivo de que sea bueno para mí [...]. Lo que tenga que contar lo haré en el futuro, cuando tenga una historia sobre mi aventura", ha explicado antes de explicar que ahora mismo sólo quiere estar con su familia y sentir su apoyo.

"He leído historias de otras personas con mucha fortaleza y me emociona pensar que puede que haya alguien que no tenga la suerte de tener tanto afecto como yo", ha añadido Fedez, que también ha dicho sentirse positivo dentro de lo malo.

La otra enfermedad que le encontraron hace años

Como decíamos, el rapero esta vez no ha querido contar lo que le está pasando, pero hace unos años recibió otro mal diagnóstico médico que aludía a problemas de corazón: "Créanme cuando les digo que el dinero nunca puede ser la panacea para todos sus males. Hace meses, durante una visita de seguimiento, me encontraron una pequeña anomalía, que podría haber presagiado un mal mayor, aquellos con los que tienes que vivir, desafortunadamente, toda tu vida. Todo está bajo control", dijo por aquel entonces.

Chiara, su gran apoyo

La influencer ha estado en todo momento pendiente de su marido y también ha estado bastante menos presente de lo habitual en sus redes sociales. Chiara no ha querido decir nada hasta que el propio Fedez ha explicado su estado en sus redes, y ha sido entonces cuando ella le ha mostrado su amor públicamente con una foto en la que aparecen con su hijo Leone: "El amor de mi vida, Fedez, necesita un extra de apoyo estos días. Te queremos más que nada, amor mío, y estarás bien muy pronto, siempre rodeado del amor de toda tu familia, amigos y gente que te quiere mucho", ha escrito junto a la tierna imagen.

