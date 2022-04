Camilo y Evaluna están de enhorabuena. Los artistas ya se han convertido en padres primerizos. Una gran noticia para ambos, que por ahora han querido ser muy discretos no publicando nada en sus redes sociales, donde suelen ser muy activos. De esta forma, ambos ya tienen entre sus brazos a Índigo, un bebé al que ya dedicaron una canción antes de su nacimiento y del que no se sabía el sexo, ya que los artistas prefirieron no descubrirlo hasta el día de su nacimiento. Ahora, ya se sabe que los cantantes han tenido...¡una niña! Descubre 150 nombres de niña tan bonitos como poco comunes.

La noticia de su nacimiento la ha adelantado 'El País', que ha desvelado algunos detalles sobre cómo ha sido el parto. Al parecer, Evaluna ha dado a luz en la casa que tienen en Miami, Estados Unidos. Un momento muy especial donde estuvieron rodeados de su familiares, que no quisieron perderse este gran momento.

Ahora, parece que ambos están centrados en su pequeña y por ahora no han aparecido en sus redes sociales. Fue el pasado mes de octubre cuando la pareja quiso hacer público que estaban esperando a su primer bebé. Una gran noticia que compartieron con sus seguidores al lanzar una canción llamada 'Índigo' en cuyo videoclip se podía ver cómo ellos y toda su familia descubrían que Evaluna estaba embarazada.

Sin duda, una forma muy bonita y especial de confirmar esta gran noticia, y es que ellos ya habían dejado claro en más de una ocasión que su mayor deseo era poder ser padres, algo para lo que habían encontrado algunos problemas. Ahora, por fin ven realizado ese gran sueño, poniendo el broche de oro a su relación. Conoce 67 nombres de niño bonitos y originales con su significado.

La pareja siempre se ha mostrado muy unida, y es que son famosas sus numerosas declaraciones de amor que realizan tanto dentro como fuera del escenario. De hecho, la pedida de mano de Camilo a Evaluna se convirtió en viral al ser una de las más especiales que han realizado nuestros famosos. Un gran momento que culminó con su boda el 8 de febrero de 2020. Ahora, comienzan esta nueva etapa donde estarán centrados en la maternidad y paternidad de su pequeña. ¡Enhorabuena!

