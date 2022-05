En Italia ha creado una línea de perfumes y sigue pendiente de empezar a grabar Sandokán .

Can Yaman está de enhorabuena. El actor turco ha recibido un gran reconocimiento en el Festival de Cine de Montecarlo que se ha celebrado en la Riviera francesa. Sin embargo, en esta ocasión no han querido resaltar su labor actoral, sino que ha sido galardonado por su faceta humanitaria y solidaria. De esta forma, el intérprete ha recibido el Premio a la Trayectoria Social, un galardón que ha recibido con mucho orgullo entre grandes aplausos y ovaciones.

En este festival, en el que se citan a numerosos famosos vinculados al mundo del cine, han querido premiar al actor turco por haber creado la fundación 'Can Yaman para niños', dedicada a ayudar a los más pequeños que tiene que enfrentarse a diferentes problemas. En concreto, durante este último tiempo se han centrado en atender a los niños ucranianos que están sufriendo las consecuencias de la guerra.

El actor se ha mostrado desde un primer momento muy interesado en poder ayudarles e incluso se le ha podido ver plantando junto a los pequeños una serie de árboles para pedir el fin de la guerra. Sin duda, una gran labor humanitaria por la que han querido darle este reconocimiento en la ceremonia que se ha celebrado en el Foro Grimaldi de Montecarlo .

A través de sus redes sociales, el actor ha querido agradecer el galardón que le han otorgado reconociendo que para él han sido momentos increíbles los que ha podido vivir en Montecarlo, asegurando que está feliz de que reconozcan su gran labor, un hecho que para él es toda una motivación para continuar su trabajo.

De esta forma Can Yaman, que se ha convertido en uno de los actores más queridos tras su participación en series como 'El hombre equivocado', ha sido ahora reconocido por una razón que nada tiene que ver con su carrera actoral con la que se ha querido resaltar otra de sus grandes facetas.

